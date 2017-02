Juventus-Inter, l'avvertimento di Kondogbia

01/02/2017 18:36

JUVENTUS INTER KONDOGBIA / Eliminata dalla coppa Italia ad opera della Lazio, l'Inter si appresta ad affrontare la Juventus in campionato. Anche di questa partita ha parlato a 'Inter Channel' Geoffrey Kondogbia che ha iniziato però dalla sconfitta contro i biancocelesti: "C'è delusione perché volevamo vincere. Abbiamo fatto di tutto, non abbiamo mollato fino alla fine e questo di rende soddisfatti per l'atteggiamento avuto. Peccato per il risultato".

Ora però c'è la sfida alla Juventus a riempire le news Inter: "E' una partita di 90 minuti e non si sa mai. Abbiamo visto nelle ultime partite che stiamo bene, andiamo a Torino a testa alta e proveremo a fare risultato. Nel calcio non si può mai sapere: guardiamo una partita per volta. Dobbiamo cercare di sbagliare meno perché in queste partite gli errori si pagano".

Inter, Kondogbia vede la luce: "Ora mi sento meglio"

Arrivato nel calciomercato estivo del 2015, il centrocampista francese sembra essere ora riuscito ad ambientarsi nel campionato italiano e le sue recenti prestazioni sono state positive. Proprio sul suo momento di forma Kondogbia dice: "Ho lavorato tanto in questo anno e mezzo, mi sento meglio, devo sicuramente migliorare ancora. Lavoro per questo".

B.D.S.