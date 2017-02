Chelsea, retroscena Conte: offerta SHOCK dalla Cina

01/02/2017 18:21

CHELSEA CONTE CINA / Non solo grandi calciatori. La Super League cinese vuole fare razzia anche di allenatori in Europa, provando a portare in estremo Oriente anche i migliori tecnici in circolazione. Così, secondo quanto riferisce 'Sky', dalla Cina negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato sarebbe partito un clamoroso assalto per tentare di convincere Antonio Conte. Il manager del Chelsea, saldamente al comando della classifica di Premier League, avrebbe infatti ricevuto una stratosferica offerta da 25 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni da un club non precisato. Secca, però, la risposta dell'ex tecnico della Juventus, che ha prontamente respinto la proposta.

L.P.