Rayo Vallecano, tifosi in rivolta: Zozulya rispedito al Betis

RAYO VALLECANO ZOZULIA / Gli ultimi giorni della sessione invernale saranno ricordati anche per gli affari sfumati per 'colpa' dei tifosi. Dopo Anthony Mounier, 'cacciato' dai fan del Saint-Etienne e poi volato all'Atalanta, un caso ancor più clamoroso arriva dalla Spagna. Il Rayo Vallecano, infatti, nella giornata di ieri aveva annunciato ufficialmente l'ingaggio di Roman Zozulya, attaccante ucraino classe '89 prelevato dal Betis. I tifosi del terzo club di Madrid, però, hanno subito messo in moto un'enorme protesta con tanto di striscioni che 'invitavano' la società a non concludere l'affare. Il motivo? La scorsa estate il quotidiano spagnolo 'Abc' aveva accusato il giocatore di essere sbarcato in Spagna con una maglia avente un simbolo appartenente a un gruppo ucraino di estrema destra. I sostenitori si sono allora infiammati, con insulti, minacce ed uno striscione chiarissimo durante l'allenamento: "Vallekas non è un posto per nazisti".



A nulla sono valse le spiegazioni del presidente Luis Yañez e dello stesso giocatore. Oggi, allora, il Betis ha annunciato il ritorno alla base del calciatore che, però, non potrà giocare da qui al termine della stagione.

