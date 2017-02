Calciomercato Pescara, comunicato UFFICIALE su Caprari

01/02/2017 17:53

CALCIOMERCATO PESCARA COMUNICATO CAPRARI / Comunicato ufficiale del Pescara per smentire le voci su una preseunta richiesta di cessione avanzata da Caprari. "La Delfino Pescara 1936 a nome del presidente Daniele Sebastiani smentisce categoricamente la volonta del calciatore Gianluca Caprari di lasciare il club a gennaio - si legge nella nota - . Sono state diverse, come ben noto, le richieste pervenuteci da numerosi club ma lo stesso ha preferito rimanere a Pescara, città che lo ha adottato e portato alla ribalta del calcio nazionale. Tale precisazione è dovuta per il rispetto che il calciatore ha sempre dimostrato verso la Società il mister e la tifoseria".

B.D.S.