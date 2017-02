Juventus, esclusione eccellente contro l'Inter?

02/02/2017 02:47

JUVENTUS INTER MARCHISIO - Potrebbe esserci una nuova esclusione per Claudio Marchisio in vista del big-match di domenica allo 'Stadium' contro l'Inter. Indisponibile per un affaticamento muscolare con Lazio e Milan, il centrocampista della Juventus è rimasto in panchina nell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo: una condizione fisica non ottimale, oltre al buon momento di forma di Pjanic e Khedira, potrebbero indurre Allegri a lasciare nuovamente fuori dall'undici titolare il 'Principino'. Se invece l'allenatore bianconero non dovesse affidarsi al modulo a trazione anteriore utilizzato nelle ultime uscite, Marchisio andrebbe a completare il trio in mediana insieme al tedesco e all'ex Roma.

G.M.