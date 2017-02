Roma, si avvicina il ritorno in campo di Florenzi

01/02/2017 17:00

ROMA FLORENZI - Si intravede la luce in fondo al tunnel per Alessandro Florenzi. Procede infatti senza intoppi il recupero del jolly della Roma, assente dallo scorso ottobre dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato nella trasferta contro il Sassuolo. Il giocatore giallorosso si è allenato quest'oggi con la squadra Primavera, come aveva annunciato nei giorni scorsi Luciano Spalletti. Si avvicina quindi il ritorno in campo di Florenzi, che scalpita per mettersi nuovamente a disposizione del tecnico di Certaldo.



G.M.