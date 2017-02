Calciomercato Juventus, tentazione inglese per il baby Kean

01/02/2017 16:51

JUVENTUS KEAN - Si addensano delle nubi sul futuro alla Juventus di Moise Kean. Nonostante la netta chiusura del suo agente Mino Raiola, il fratello del giovane attaccante lascia qualche spiraglio aperto soprattutto per quanto concerne l'estero: "La Lazio non lo ha mai cercato. La Juventus non vuole privarsi del giocatore e vuole puntare su di lui. A Kean piacerebbe giocare di più. Lui sente la fiducia della società e si trova benissimo a Torino. Diversi club lo seguono, per il futuro stiamo valutando anche delle offerte dalla Premier League", ha dichiarato Giovanni Kean a 'Juventusnews.eu'. Il talento classe 2000 di recente è stato accostato a Manchester City e Arsenal in chiave inglese.



G.M.