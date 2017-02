VIDEO - Juventus, i consigli del 'Profeta' Hernanes

01/02/2017 16:44

JUVENTUS HERNANES PROFETA / Momento profetico: il centrocampista della Juventus Hernanes si cala nella parte del 'Profeta', almeno a giudicare dal video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Tutti vogliono avere troppo, ma sappiamo che la vita non è così! - si legge nel post di Hernanes - Alcuni hanno molto; altri hanno poco e alcuni hanno solo delle grandi possibilità. Mio consiglio a voi che avete tanto è: divertitevi ma avete cura; perché a seconda del contesto potete perdere tutto in pochi minuti! per voi che hanno poco mio consiglio è: non pensi di avere nulla però dovete essere consapevoli dei vostri limiti! E per voi, che avete grandi possibilità mio consiglio è: non illudetevi!! Ma lavorate duro!"

B.D.S.