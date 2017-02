West Ham, Payet cancellato per far posto a Carroll

01/02/2017 16:30

WEST HAM PAYET CARROLL - Payet è ormai il passato in casa West Ham, in tutti i sensi. E anche nei pressi dello stadio 'Olimpico' di Londra possiamo trovarne una traccia . I tifosi degli 'Hammers' non hanno preso bene la scelta del francese di lasciare il club, compiendo degli atti di vandalismo sul murales posto nell'area che circonda l'impianto londinese. Il West Ham, per evitare il ripetersi di altri episodi simili, ha cambiato il 'soggetto' del murales sostituendolo con l'immagine di Andy Carroll e della sua celeberrima rovesciata. Payet, tornato al Marsiglia, è giù un lontano ricordo…



G.M.