VIDEO - Vieri show: che sfida a Mammuccari!

01/02/2017 16:04

VIDEO VIERI MAMMUCCARI - Il solito, inimitabile, Christian Vieri. L'ex attaccante non si annoia di certo in quel di Miami, dove di recente ha ricevuto uno visita 'speciale' dall'Italia. Negli 'States' insieme a Vieri c'era infatti anche Teo Mammuccari, pronto a sfidarlo in una partita di calcetto: "Ma c'ha le gambe da pollo, sta bene?", si chiede un divertito 'Bobo' in riferimento al fisico da calciatore del noto presentatore Tv.

G.M.