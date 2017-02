TWITTER - Sondaggio: è dell'Inter il miglior colpo del calciomercato!

01/02/2017 15:24

SONDAGGIO GAGLIARDINI - I nostri utenti non hanno dubbi: è Gagliardini il miglior colpo in Serie A per la finestra invernale del calciomercato. Il neo-acquisto dell'Inter - nel sondaggio promosso stamane sulla pagina Twitter di Calciomercato.it - ha ottenuto il 66% dei voti, davanti a Deulofeu (20%), Rincon (11%) e Pavoletti (3%).



G.M.