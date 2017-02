Calciomercato Milan, Preziosi: "Rossoneri i meno adatti per Simeone"

01/02/2017 14:41

CALCIOMERCATO MILAN PREZIOSI SIMEONE GENOA / A calciomercato di gennaio appena chiuso, è già il momento di pensare agli acquisti per il prossimo anno. Così nel calciomercato Milan si parla di Giovanni Simeone che sarebbe già stato bloccato da Adriano Galliani. Non conferma il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che parlando ai giornalisti presenti a Pegli ha raccontato: "Il riscatto di Simeone lo abbiamo fatto anche in prospettiva futura, abbiamo investito altri due milioni e cento. Quando spendiamo dei soldi, visto che non ne abbiamo tanti, è perché siamo convinti. Possiamo sbagliare, ma guardate cosa è successo con Pratto: ora è titolare con l'Argentina. Simeone invece ha anticipato i tempi, ma lo conoscevamo: ha la stessa 'garra' del padre".

Caratteristiche però che per Preziosi non saranno messe a disposizione del Milan: "In questo momento è la società meno adatta.Certo Galliani è un mio amico, ma lui può solo prendere solo giocatori in prestito fino a fine febbraio, quando arriveranno i cinesi". Ad ogni modo, il futuro di Simeone non è rossoblu: "Se non facessimo certe operazioni, con gli introiti che abbiamo e quello che ci metto io, non staremmo in piedi. Questa è la nostra storia e so che può essere fastidiosa, ma faccio quanto mi è possibile, di più non riesco. Se poi qualcuno più bravo dirà fammelo fare a me, sarò contento".

Calciomercato Milan, Preziosi e la sessione di gennaio

Ma Simeone a parte, Preziosi ha parlato anche del mercato appena chiuso: "Pavoletti aveva giocato solo due gare da titolare, Rincon era già proiettato verso una grande squadra e non voleva il rinnovo. Non mi do voti, ci penserà il campo. Ad ogni modo se questa finestra di gennaio fosse più ridotta, sarebbe meglio per tutti".

B.D.S.