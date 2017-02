Napoli, Raiola contro Sarri: "Contenti di esserci liberati di lui"

01/02/2017 14:05

NAPOLI RAIOLA EL KADDOURI SARRI / Dopo la dimenticanza di Gabbiadini, l'attacco di Mino Raiola: Maurizio Sarri è al centro delle critiche dopo la fine del calciomercato. Il procuratore di Omar El Kaddouri a 'Radio Crc' non gli ha risparmiato parole dure: "Non abbiamo trovato l'accordo con il Napoli, tra loro e l'Empoli c'è un rapporto privilegiato e ci hanno convinti con un progetto interessante. El Kaddouri ha giocato poco non per le sue qualità: il colpevole è uno solo, Maurizio Sarri. Non è mai stato chiaro: diceva 'se rinnovi, giochi', poi non l'ha messo in lista Champions. Essere chiari è importante: diceva sei forte e poi non giocava mai. Siamo contenti di esserci liberati di Sarri, non del Napoli".

Raiola continua: "Omar si è comportato da uomo, ha preferito andare a giocare all'Empoli rinunciando a più soldi".

B.D.S.