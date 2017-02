Calciomercato Inter, Candreva: "Chelsea? Chiedete alla società. Verratti, vieni da noi"

01/02/2017 13:55

CALCIOMERCATO INTER CANDREVA / Il giorno dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio e la chiusura della sessione invernale di calciomercato, l'esterno offensivo dell'Inter Antonio Candreva, che secondo alcune indiscrezione era clamorosamente finito nel mirino del Chelsea nelle ultimissime ore, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport': "Chelsea? Chiedete alla società (sorride, ndr). Domenica sarà una gara bellissima, molto importante e attesa da tutti. L'ho capito all'andata quando siamo riusciti a battere la squadra più forte di tutte. Sarà molto dura. La Juve è più forte e noi dovremo dare più del cento per cento".



In chiusura, un messaggio al compagno di nazionale Marco Verratti, più volte accostato all'Inter soprattutto in vista della prossima estate: "Gli direi di venire qui, all'Inter. E' un calciatore di un'altra categoria, con tanta esperienza".



L.P.