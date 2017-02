Coppa Italia, Malagò: "Derby in notturna? C'è un contratto". E sulle barriere all''Olimpico'

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

01/02/2017 13:36

COPPA ITALIA MALAGO' / A margine dell'evento di presentazione del nuovo Liceo Sportivo di Amatrice che si è svolta questa mattina al Miur, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "Rimuovere le barriere all’Olimpico? Sono a conoscenza della questione e stasera andrò dal ministro Lotti. Ho sempre fatto il tifo per la loro rimozione, anche sapendo che non era una questione di nostra competenza perché noi siamo soltanto i proprietari dello stadio. Se si è trovata una soluzione con chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico non posso che essere felice. Le tifoserie di Roma e Lazio hanno dimostrato maturità, spero che tutto vada a buon fine. Derby in Coppa Italia? C'è un contratto con la Rai che prevede che si giochi di sera: o sarà concessa una deroga o si darà l'autorizzazione".