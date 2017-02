Empoli, Corsi lancia El Kaddouri: "Deve darci più di Saponara"

01/02/2017 13:19

EMPOLI EL KADDOURI / L'Empoli chiude il mercato con un colpo importante. Proprio ieri, infatti, il club toscano ha annunciato l'arrivo di Omar El Kaddouri dal Napoli ed ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, racconta con entusiasmo: "Ho raggiunto l’accordo con De Laurentiis domenica sera per cui eravamo forti di questo, a vantaggio di chi invece voleva speculare sul giocatore. Noi abbiamo intrapreso la via più corretta: parlare col Napoli e non giocare contro il Napoli, come invece qualcuno voleva fare. El Kaddouri percepirà uno stipendio importante, avrà 4 anni e mezzo di contratto, ma deve darci una mano sin da subito. Quest’anno Saponara ci ha dato poco, meno rispetto a quanto può dare. El Kaddouri diventerà il leader tecnico e con la sua personalità sono certo che darà un grande apporto all’Empoli. Saponara è cresciuto nella nostra famiglia ed è sempre stato considerato come tale. Poi però il giocatore ci ha chiesto di essere ceduto e di fronte la richiesta di una squadra importante e la richiesta di Saponara, ci siamo messi a pensare e tutto poi è venuto da se".



Corsi, poi, conclude: "Dioussé è un giocatore da squadra importante e sta crescendo di domenica in domenica. Quello che colpisce è la sua crescita costante ed è per questo che è destinato ad un grande club e se questo sarà il Napoli saremo felici. Crotone-Empoli? Il risultato è sempre figlio della prestazione e noi siamo andati lì in vacanza. Forse è passato un messaggio sbagliato, che questi 11 punti di vantaggio potessero bastare. Non dobbiamo commettere questi errori di mentalità, non possiamo permettercelo".



L.P.