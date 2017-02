Barton Rovers, il 'colpo' dell'ultimo giorno è costato... 8 euro!

01/02/2017 13:08

BARTON ROVERS CALCIOMERCATO / Dopo le enormi spese milionarie dei grandi club europei e cinesi ed in pieno 'deadline day', con tutte le società pronte a piazzare gli ultimi colpi di gennaio, il piccolo Barton Rovers ha letteralmente fatto impazzire il web con un 'acquisto' che in poche ore ha incassato migliaia di retweet e likes. Con un tweet, infatti, il club che milita nelle serie dilettantistiche inglesi ha annunciato l'acquisto... di un nuovo rastrello per la bellezza di 6,99 sterline, circa 8 euro.

Deadline day signing news, not to be out done by the 'Big Boys' we have spent £6.99 at Homebase on a new rake #NonLeague its how we roll. pic.twitter.com/8eTT9EE1bi