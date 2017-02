DIRETTA Bundesliga, Bayern Monaco-Schalke: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

04/02/2017 14:30

DIRETTA BAYERN MONACO SCHALKE LIVE / La 19esima giornata di Bundesliga, secondo turno del girone di ritorno, mette di fronte Bayern Monaco e Schalke 04. La squadra allenata da Ancelotti vuole continuare la striscia di vittorie consecutive per confermare il primo posto mentre quella di Weinzierl ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda e avvicinarsi a quella Europa League. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianza Arena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 45, RB Lipsia 42, Eintracht Francoforte 32, Borussia Dortmund 31, Hoffenheim 31, Hertha Berlino 30, Colonia 29, Friburgo 26, Bayer Leverkusen 24*, Mainz 22, Schalke 04 21, Augsburg 21, Borussia Moenchengladbach 20, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Amburgo 16*, Ingolstadt 15, Darmstadt 9.

*Una partita in meno