FA Cup, nel Sutton che sfiderà l'Arsenal sogna anche il 'grande' Wayne Shaw

01/02/2017 12:47

FA CUP ARSENAL SUTTON / LONDRA (Inghilterra) - La FA Cup è sempre sorprendente e anche in questa stagione le sorprese non sono mancate. Il Sutton United si è qualificato per il quarto turno della competizione e affronterà l'Arsenal, un vero e proprio evento per il piccolo club inglese. Tra i protagonisti della formazione del Sutton c'è anche il grande Wayne Shaw, grande sia per l'età che per il peso; il secondo portiere degli inglesi, infatti, ha 45 anni e pesa 120 kg e si ritroverà alla sua età avanzata e col suo fisico non proprio da professionista ad affrontare uno dei colossi della Premier League.