DIRETTA Serie A, Pescara-Fiorentina 0-0: chance Zampano! - LIVE

Maurizio Russo

01/02/2017 20:45

DIRETTA PESCARA FIORENTINA LIVE / Pescara e Fiorentina si affrontano nel match di recupero della 19esima giornata del campionato di Serie A rinviato lo scorso 8 gennaio per la neve che rese impraticabile l'impianto abruzzese. La squadra di Oddo è ancora a caccia della sua prima vittoria sul campo che le permetterebbe di abbandonare l'ultima posizione mentre quella di Paulo Sousa ha bisogno di vincere per avvicinarsi alla zona europea. Calciomercato.it vi offre il match dell'Adriatico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Crescenzi, Bruno, Memushaj; Caprari, Benali; Bahebeck. All. Oddo

FIORENTINA (3-4-2-1): Sportiello; Tomovic, De Maio, Sanchez; Tello, Badelj, Vecino, Olivera; Borja Valero, Ilicic; Babacar. All. Paulo Sousa

CLASSIFICA: Juventus* punti 51, Roma 47, Napoli 45, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan* 37, Fiorentina* 34, Torino 31, Udinese 28, Chievo 28, Sampdoria 27, Bologna* 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone* 13, Palermo 11, Pescara* 9.