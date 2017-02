Calciomercato Inter, i terzini sono il tallone d'Achille. Ed è già aperta la caccia per l'estate

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

01/02/2017 12:50

CALCIOMERCATO INTER TERZINI / Non è una novità, anzi. All'Inter, ormai da tempo, la questione è nota e non si riesce a trovare una soluzione stabile. Tolti gli anni in cui Maicon dominava la sua corsia destra, con qualche sprazzo di Maxwell e la stagione d'oro di Chivu a sinistra, la storia recente nerazzurra ha evidenziato enormi difficoltà nel sistemare le fasce con terzini all'altezza degli obiettivi fissati dalla società. Tanti calciatori cambiati, con nuovi innesti, ritorni ed esperimenti. Ma proprio nel giorno in cui si chiude il calciomercato invernale, il tema torna più che mai d'attualità. Mentre sulla destra infatti Danilo D'Ambrosio è diventato ormai un titolare inamovibile dopo una lunga serie di prestazioni pienamente convincenti, il lato mancino continua a faticare e preoccupare. Nella notte che sancisce l'eliminazione della formazione interista ai quarti di Coppa Italia per mano della Lazio, infatti, spicca in negativo la prestazione di Cristian Ansaldi, prelevato in estate dopo l'ottima stagione al Genoa con grandi aspettative che finora sono state purtroppo disattese. Voto 5 per lui nelle pagelle di Inter-Lazio a cura dell'inviato di Calciomercato.it, giudizio ancor più duro da parte dei tifosi che da alcune giornate a questa parte sembrano averlo preso di mira. Ed il problema è che i possibili sostituti attualmente in rosa non convincono. Ceduto a titolo temporaneo il giovane Senna Miangue al Cagliari, restano a disposizione Yuto Nagatomo e Davide Santon. Entrambi considerati fino alle ultime ore del mercato di gennaio come possibili partenti, salvo poi rimanere a Milano. Per una formazione che sotto la proprietà Suning torna a puntare ai vertici mondiali, la batteria dei terzini non può dunque essere considerata all'altezza.

Calciomercato Inter, da Criscito a Rodriguez: i terzini sono la priorità per l'estate

In estate, dunque, è più che probabile investimenti da parte del calciomercato Inter proprio in quel reparto. D'altronde qualche tentativo era stato fatto anche in questo gennaio, bloccato però dai vincoli del Fair Play Finanziario che non hanno dato la possibilità di andare all'affondo decisivo per quello che resta l'obiettivo prioritario: Ricardo Rodriguez. Il Wolfsburg non si è smosso dalla richiesta di 20 milioni di euro per liberarlo e l'Inter non ha potuto far altro che prenderne atto. A fine stagione, però, Suning potrà muoversi liberamente sul mercato puntando ai top player di livello internazionale e la cifra chiesta dai tedeschi per il mancino svizzero non sembra un particolare problema. Alternative, o colpi complementari visto che le fasce potrebbero essere completamente ribaltate, non mancano: da Domenico Criscito a Matteo Darmian, senza scartare anche ipotesi internazionali. La certezza, comunque, è che la proprietà cinese proverà in estate a riempire una volta per tutte quella falla in difesa.