Calciomercato Napoli, occhi sull'erede di Milik

01/02/2017 11:44

CALCIOMERCATO NAPOLI DOLBERG / Neanche il tempo di azzerare il countdown della sessione invernale che l'attenzione va subito su quello che sarà il calciomercato estivo. Diverse squadre hanno giocato d'anticipo chiudendo ora colpi che saranno formalizzati a fine stagione, altre società approfitteranno della volata finale per monitorare da vicino i tasselli da acquistare a luglio. Tra queste c'è ovviamente anche il Napoli, sempre attivissimo e soprattutto sul mercato dei giovani talenti. Come riporta il 'Corriere dello Sport', infatti, gli azzurri si starebbero attivando nuovamente sulle tracce di Kasper Dolberg, nuovo gioiello danese dell'Ajax. Prima punta classe '97, in questa prima parte di stagione ha collezionato 30 presenze e 12 gol. Dopo aver raccolto l'eredità di Arkadiusz Milik, dunque, dal prossimo anno potrebbe fargli da spalla. Sempre che la Juventus, da tempo sulle sue tracce, non decida di fare lo sgambetto.



L.P.