Calciomercato Inter, si lavora ai rinnovi di Medel e Andreolli

Andrea Della Sala (@dellas8427)

01/02/2017 11:39

CALCIOMERCATO INTER MEDEL ANDREOLLI / MILANO - Nella finestra di mercato invernale l'Inter ha piazzato il colpo Gagliardini dall'Atalanta ed è riuscita a sfoltire la rosa a disposizione di Pioli cedendo i vari Jovetic, Felipe Melo, Miangue e Ranocchia. Ora il ds Ausilio pensa al futuro, sia al mercato per la prossima stagione ma anche ai rinnovi di alcuni calciatori. Sull'agenda del direttore sportivo è in programma un incontro per affrontare il prolungamento del contratto di Gary Medel. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si tratterà anche per il rinnovo di Andreolli che ha il contratto in scadenza a giugno e sarebbe libero di firmare già per un'altra squadra ma avrebbe dato la priorità proprio all'Inter.