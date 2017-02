Serie A, Lippi: "Juve-Inter, che sfida. Pioli ha creato una squadra e Allegri ha ridato stimoli"

Andrea Della Sala (@dellas8427)

01/02/2017 11:10

SERIE A JUVENTUS INTER LIPPI / MILANO - Domenica sera le news Serie A vedranno in scena il big match tra Juventus e Inter. La sfida tra bianconeri e nerazzurri può riparire il campionato sia in ottica Scudetto che per la corsa al terzo posto. Sulla grande sfida si è sbilanciato un ex di entrambe le formazioni, Marcello Lippi, ora ct della Cina ai microfoni di Sky Sport: “Erano anni che non si vedeva una partita così importante. La Juve con il cambio tattico imposto da Allegri ha ritrovato autoconvinzione e autostima. L’Inter sta crescendo ed è in piena lotta per il terzo posto e anche per il secondo. Ora tutti sanno quello che devono fare, lo fanno uniformemente con grande intensità, passione e grande qualità”.

Lippi: "Perisic top player, così come Dybala e Higuain"



INTER – “Pioli ha avuto il merito di creare una squadra dove lavorano tutti per lo stesso obiettivo, dove tutti mettono a disposizione dei compagni le loro qualità. Icardi ha fatto un quantitativo di assist molto importante, fa gol e fanno gol in tanti. Perisic è un giocatore che mi è sempre piaciuto, anche quando le cose all'Inter non andavano bene. E' un grande giocatore".

JUVE - "Dybala e Higuain sono grandi giocatori, uno lo è attualmente, l’altro è destinato a diventare un beniamino assoluto. Si parla tanto dell’attacco della Juve, ma è la forza della difesa che entusiasma. La forza della Juve è qurlla di costruire un nucleo di giocatori italiano ed è solo così che si rafforza un senso di appartenenza.

ALLEGRI - "E’ chiaro che se vinci le grandi squadre ti vengono a cercare le squadre. Venivano a cercare anche me quando vincevo con i bianconeri, ma quando c’è la Juventus non le prendi in considerazione”.

CINESI - "So chi sono quelli dell’Inter e non quelli del Milan. Faranno un grande calciomercato per una squadra per la Champions? Secondo me sì, hanno già cominciato".