02/02/2017 01:32

EL JAISH KEITA / Prosegue l'avventura in Qatar di Seydou Keita. Il 37enne centrocampista franco-maliano, che vanta un passato in Italia nella Roma, ha appena rinnovato il suo contratto fino al termine della stagione, come si legge sul sito ufficiale dell'El Jaish.

M.R.