Calciomercato, dalla Cina al Brasile: ecco le sessioni ancora aperte

Maurizio Russo

01/02/2017 10:50

CALCIOMERCATO SESSIONI APERTE / Alle ore 23 di ieri sera si è ufficialmente conclusa la sessione invernale di calciomercato Serie A. Le squadre italiane, in questo mese, potranno ancora rinforzare le proprie rose, ma soltanto mettendo sotto contratto i giocatori svincolati e quelli che hanno rescisso il loro contratto con il precedente club entro il 31 gennaio. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, invece, si possono ancora cedere i calciatori in esubero in quei campionati in cui il mercato è ancora aperto. Come rivelato da Calciomercato.it, ad esempio, sfumato il passaggio al Lille, la Roma potrebbe mandare Gerson a giocare in patria dove è seguito da Fluminense, Flamengo e Botafogo. C'è poi sempre lo spauracchio cinese, che fino alla fine di questo mese terrà con il fiato in sospeso tanti tifosi che temono di veder volare i loro beniamini in Estremo Oriente.

Calciomercato, dal Portogallo agli Stati Uniti: le dead line nel resto del mondo

Tra i mercati ancora aperti, quelli più prossimi alla chiusura sono quello del Portogallo e quello australiano, la cui dead line è fissata per domani. Ancora otto giorni per rinforzarsi, invece, per le formazioni cilene. Tornando in Europa, in Ungheria c'è tempo per trattare fino al 14 febbraio, mentre godranno rispettivamente di un giorno in più le squadre svizzere e quelle croate e di tre giorni in più quelle serbe e colombiane. In Romania le trattative si concluderanno il 20 febbraio, il 21 sarà il turno dell'Argentina, il 22 tocca alla Repubblica Ceca e poi il 24 alla Russia. L'ultimo giorno di questo mese, oltre al calciomercato cinese, chiuderanno anche quello bulgaro e quello polacco, mentre quello ucraino andrà avanti fino al 2 marzo. Le trattative si protraranno addirittura fino al 31 marzo invece in Svezia, Norvegia, Giappone ed Uruguay, con il Brasile che sarà l'ultimo ad abbassare la saracinesca il 4 aprile. Discorso a parte merita la MLS americana: attualmente negli Stati Uniti il mercato non è ancora aperto: bisognerà attendere il 14 febbraio e si andrà avanti fino all'8 maggio.