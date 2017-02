Sampdoria, respinto il ricorso di Ferrero: ecco cosa rischia

01/02/2017 11:02

SAMPDORIA FERRERO / Un periodo non sereno per il presidente della Sampdoria Ferrero che, dopo le critiche sul web per la reazione al gol del momentaneo 1-1 con la Roma, riceve pessime notizie dalla Corte di Cassazione.

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è stato infatti respinto l'ultimo ricordo contro la condanna a un anno e dieci mesi, dovuta al fallimento della Livingston.

Per il fallimento della compagnia aerea Ferrero patteggiò con il gip del Tribunale di Busto Arsizio un anno e dieci mesi, che sarebbe sufficiente a farlo decadere dalla carica di presidente della Sampdoria, dato l'articolo 22 bis delle Noif (Norme organizzative interne della Figc). Il minimo per restare in carica sarebbe una condanna da un anno, che Ferrero supera ampiamente. Dopo il no della Corte federale d'appello, si è passati a quest'ultimo ricorso, che ha congelato la faccenda per mesi, fino al 12 ottobre (data in cui l'ultimo ricorso è stato respinto), anche se soltanto oggi diventa di dominio pubblico.

Sono trascorsi mesi da quel 12 ottobre e Ferrero è ancora in carica ma soprattutto pare la Figc non sapesse nulla dell'accaduto. Il presidente avrebbe dovuto darne immediata comunicazione e, qualora non fosse avvenuto, rischierebbe un ulteriore deferimento.

L.I.