Marsiglia, sfortuna Evra: infortunio alla seconda presenza

01/02/2017 10:30

EVRA INFORTUNIO / Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Patrice Evra con la maglia del Marsiglia. Se l'esordio era stato ottimo con il 5-1 rifilato al Montpellier in Ligue 1, la seconda partita dell'ex terzino della Juventus è durata poco: l'esterno sinistro è stato costretto al cambio nella sfida di Coppa di Francia contro il Lione per un risentimento muscolare la cui entità verrà valutata oggi. Il tecnico Rudi Garcia professa ottimismo: "Gli manca il ritmo partita, non penso sia qualcosa di grave".

M.R.