Serie A, le probabili formazioni di Pescara-Fiorentina

01/02/2017 10:10

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FIORENTINA / Questa sera allo stadio 'Adriatico' si gioca il recupero della 19esima giornata di Serie A tra Pescara e Fiorentina. Emergenza in difesa per Oddo che spera di recuperare in extremis almeno uno tra Coda e Crescenzi, mentre Caprari dovrebbe partire dalla panchina per punizione dopo aver chiesto la cessione sul mercato. Dall'altra parte Paulo Sousa dovrebbe affidarsi a Tomovic e Ilicic per rimpiazzare gli squalificati Astori e Bernardeschi. Ecco le probabili formazioni:

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Verre, Bruno, Memushaj; Kastanos, Benali; Bahebeck. All. Oddo

FIORENTINA (3-4-2-1): Sportiello; Tomovic, De Maio, Salcedo; Tello, Badelj, Vecino, Olivera; Borja Valero, Ilicic; Babacar. All. Paulo Sousa

ARBITRO: Russo di Nola

M.R.