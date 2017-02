Calciomercato serie A, da Berardi a Schick: tutti pazzi per i giovani

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/02/2017 09:38

CALCIOMERCATO SERIE A / Quello di gennaio è noto come mercato di riparazione, il che lascia intendere che le 'vere' trattative, quelle in grado di cambiare gli equilibri di una squadra, siano rimandate a giugno. E' sempre così ma, al di là dei grandi nomi sognati dai tifosi per il nuovo anno, il mercato serie A vede una nuova tendenza.

Si tratta di acquisti prospettici, italiani e stranieri, che finalmente restano nella rosa di una big per trovare reale spazio, se non addirittura per ricoprire da subito il ruolo di titolare. Dalla Juventus al Milan, passando per Inter, Napoli e Roma. Le big del nostro calcio provano anche a 'costruirli' in casa i campioni del futuro prossimo. Da Tolisso a Berardi, passando per Bernardeschi e Keita, quanti giovani nel mirino delle big.

Calciomercato serie A, da Keita a Pellegrini: tanti i giovani pronti a esplodere

In estate la Juventus proverà a fare un nuovo tentativo per Tolisso, sul quale resta attento anche il Napoli. Il Lione non farà sconti per il 22enne, che combina giovane età ed esperienza europea. Sembra invece finalmente pronto a lasciare Sassuolo Domenico Berardi. Il fantastista neroverde è stato accostato a svariate squadre e ora la scelta sembra spettare soltanto a lui. Lasciatosi alle spalle l'infortunio che ne ha caratterizzato parte della stagione, è pronto a prendersi una big. Su di lui, così come su Bernardeschi, è forte l'interesse di Inter e Chelsea. I talenti italiani fanno gola ma, per quanto riguarda il giovane viola, la Fiorentina intende pensarci a fondo. Vorrebbe blindarlo e il ragazzo ragiona sull'opzione migliore. Molto potrebe dipendere anche dalle prospettive future del club dei Della Valle.

Il Milan invece potrebbe tentare il colpo Keita dalla Lazio. Il giocatore faceva già gola quest'inverno ma, sfumato l'affare, si proverà a fare un regalo a Montella al termine della stagione. Dopo Milik invece, il Napoli punta ormai da mesi anche il suo giovane sostituto all'Ajax, Dolberg. Ha 19 anni e già a una discreta sfilza di pretendenti, così come Schick, di proprietà a sua volta del club olandese. Ha fatto vedere di cosa è capace con la maglia della Sampdoria, realizzando sette reti senza un ruolo da protagonista nel gruppo di Giampaolo. La Juve lo ha messo nel mirino, così come Inter, Milan e Fiorentina. Sul tavolo della Sampdoria, riporta il 'Corriere dello Sport', sarebbe già giunta una proposta da 15 milioni di euro.

Da quest'analisi è per ora rimasta esclusa la Roma, che crede molto sui giovani e ha in panchina un tecnico in grado di attenderli e farli crescere. A giugno, a meno di stravolgimenti, vestirà la maglia giallorossa Kessie, rivelazione dell'Atalanta di Gasperini. Il 20enne sarà chiamato al salto di qualità, così come Pellegrini che, non concluso l'affare Defrel, nel quale poteva essere inserito, verrà riportato a casa dai capitolini.