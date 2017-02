Serie A, da Touré a Ibrahimovic: quanti colpi a parametro zero

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/02/2017 08:26

CALCIOMERCATO SERIE A PARAMETRI ZERO / La fine del mercato di gennaio cambia le carte in tavola nel futuro di molti giocatori, anche di alto profilo. Sono in tanti infatti quelli che andranno a scadenza di contratto in estate, rappresentando dei veri e propri affari per molti club in giro per l'Europa, con possibili sorprese anche per il mercato serie A.

Facile prevedere lo scatenarsi di grandi aste per alcuni nomi, con i procuratori pronti ad ascoltare proposte interessanti, scatenando delle aste se necessario. Se è vero che l'attuale club d'appartenenza sarà eventualmente salutato il prossimo 30 giugno, a meno di un nuovo accordo trovato tra le parti, va detto che fin da ora tali calciatori avranno la chance di accordarsi con altre società, firmando un precontratto. Da Ibrahimovic a Lichtsteiner, passando per Cazorla e Touré. Quante chance di mercato.

Calciomercato serie A, da Kolasinac a Ibrahimovic: i colpi a parametro zero

La Juventus ha ormai da tempo messo nel mirino Sead Kolasinac, terzino 23enne dello Schalke 04. Con la partenza di Evra sarebbe stato importante averlo in rosa fin da subito ma, non riuscendo a chiudere l'affare, i bianconeri si 'accontenteranno' di accoglierlo a Torino nel calciomercato estivo, nonostante il tentativo d'intromissione nella trattativa del Chelsea di Conte.

Si è parlato tanto inoltre di Seferovic, ex Fiorentina, accostato proprio ai viola in questo mercato. La sua stagione a Francoforte si chiuderà senza rinnovo, per poi approdare al Benfica, col quale ha già un accordo, riporta il 'Corriere dello Sport'. Se si parla di Ghezzal, il nome va ad Abdelkader, almeno in Italia. Può invece diventare uomo mercato suo fratello Rachid, accostato anche alla Lazio e attualmente al Lione. Su di lui sembra essere piombato l'Arsenal di Wenger.

Tanti infine i cosiddetti 'big', che di certo scateneranno le fantasie di tifosi e dirigenti. A 35 anni, Zlatan Ibrahimovic sta dimostrando di poter ancora fare la differenza. Il suo United non ha rispettato tutte le aspettative ma Ibra ha dato il suo pesante contributo, facendo innamorare anche la Premier. A fine anno dovrà decidere se restare alla corte di Mourinho o provare a conquistare un nuovo campionato, magari la MLS. Sul mercato finiranno anche Ivanovic, Touré e Cazorla, di rispettivamente 32, 33 e 32 anni.

Per quanto riguarda la serie A invece, Lichtsteiner dirà addio alla Juventus, pronto ad ascoltare interessanti proposte per il suo futuro, che sembrava portarlo all'Inter fino a qualche tempo fa. A Roma invece si discute della situazione di due bandiere come Totti e De Rossi. Per entrambi il discorso non è così immediato. Totti potrebbe continuare ancora un anno, che magari sarà davvero l'ultimo, mentre sul fronte De Rossi si attende il momento giusto per discuterne concretamente.