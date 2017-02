Calciomercato Inter, colpo solo rimandato: prenotato Manolas per l'estate

01/02/2017 07:53

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS ROMA / L'Inter ha sostituto Ranocchia con Sainsbury, prelevato dal Jiangsu Suning. Ma il vero colpo per la difesa è un altro e si sta già lavorando per piazzarlo in estate: secondo 'Tuttosport', si tratta di Kostas Manolas, centrale ellenico in rotta con la Roma.

L'ex Olympiacos non sta riuscendo a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza 2019, tanto che le trattative con la Roma al momento sono in stand-by. Oggi come oggi il futuro di Manolas appare sempre più lontano dalla Capitale, ma con molta probabilità ancora in Italia. Questo perché i nerazzurri lo hanno posto in cima ai propri desideri per l'estate, posticipando di sei mesi un arrivo che potevamo fare già in questa finestra di calciomercato.

Come vi abbiamo anticipato ieri - e viene confermato quest'oggi dal quotidiano piemontese - l'Inter aveva trovato l'accordo sulla cifra con la Roma (42 milioni di euro) ma non sulle modalità di pagamento. Il discorso verrà ripreso nelle prossime settimane, ma la 'Benamata' dovrà fare attenzione alla concorrenza estera: sul giocatore ci sono anche Arsenal, Chelsea e Manchester United.

D.G.