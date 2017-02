Roma, rinnovo Totti: contro il Cesena sarà una verifica chiave

01/02/2017 07:56

ROMA CESENA RINNOVO TOTTI / Dal primo minuto o a gara in corsa, Francesco Totti potrebbe trovare spazio nella sfida contro il Cesena di Coppa Italia, che deciderà se ci sarà o meno un nuovo derby contro la Lazio, che nella serata di ieri ha battuto l'Inter dell'ex Pioli.

L'ultima sfida da titolare di Totti è stata a Bucarest, in Europa League, contro l'Astra Giurgiu, 55 giorni fa. La prima volta lontano dall'Olimpico, con la Roma già qualificata. Stavolta la gara avrà un valore differente, trattandosi di un match da dentro o fuori, anche se contro un avversario proveniente dalla serie B.

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il capitano giallorosso non ha ancora deciso se chiedere un nuovo rinnovo del contratto o magari dire addio e provare la strada dirigenziale.

Da Trigoria si racconta di un Totti molto attento al proprio corpo, conscio del fatto che un infortunio potrebbe penalizzarlo gravamente. Un chiaro esempio è dato dalle sedute di stretching pre gara, nel corso delle quali in passato si lasciava andare a qualce risata, mentre ora è concentratissimo. A 40 anni occorre stare decisamente attenti a certi dettagli e contro il Cesena potrebbe esserci per lui una sorta di verifica. Dopo i minuti contro la Sampdoria, in cui ha fatto ancora sentire il proprio peso, stasera potrebbe aggiungere un nuovo tassello al quadro da presentare in dirigenza, magari per chiedere altri 12 mesi di campo.

L.I.