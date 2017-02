Calciomercato Milan, zampata in prospettiva di Galliani: bloccato Simeone

01/02/2017 07:37

CALCIOMERCATO MILAN SIMEONE GENOA / Il calciomercato del Milan si è chiuso senza botto finale. Però Galliani, oltre ad aver regalato a Montella una nuova coppia di esterni offensivi (Deulofeu e Ocampos), ha piazzato un'importante operazione in vista dell'estate. Come riferisce 'Tuttosport', infatti, il 'Diavolo' ha strappato un’opzione per Giovanni Simeone, attaccante figlio d'arte che sta stupendo tutti con la maglia del Genoa.

Proprio ieri il club ligure ha riscattato l'ultima parte del suo cartellino, in modo tale da avere la massima libertà di azione in estate quando spera di monetizzare con la sua cessione. Il Milan lo ha già prenotato dando un ghiotto assist alla futura dirigenza cinese: con 15 milioni di euro si potrà consegnare a Montella una delle punte più promettenti del nostro campionato.

D.G.