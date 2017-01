Inter-Lazio, Icardi sfida la Juve: "Con questa squadra ce la giochiamo con tutti"

01/02/2017 00:39

INTER LAZIO ICARDI / L'Inter dice addio al secondo obiettivo stagionale: i nerazzurri perdono con la Lazio e vengono eliminati dalla coppa Italia ma il capitano Mauro Icardi non fa drammi. Parlando dopo il match spiega: "All'inizio abbiamo fatto bene poi quando prendi gol per una disattenzione diventa dura. Abbiamo fatto comunque una grande gara sul piano fisico, ora dobbiamo lavorare sui piccoli errori commessi".

Difetti da correggere subito visto che c'è la sfida con la Juventus: "L'obiettivo è tornare in Champions e per farlo bisogna fare bene tutte le partite. Sin qui abbiamo fatto bene, ora dobbiamo lavorare come ogni settimana senza abbassare la testa. Poi con la squadra che abbiamo possiamo giocarcela con tutti".

Infine, una saluto a Ranocchia: "E' un professionista serio e si è allenato sempre bene. Abbiamo perso un grande compagno, ma può mostrare le sue doti in Inghilterra".

B.D.S.