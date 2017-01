ZONA MISTA - Inter-Lazio, Hoedt: "Dicono che con le big non vinciamo..."

dall'inviato Valerio Cassetta

01/02/2017 00:19

INTER LAZIO/ E' un Wesley Hodet visibilmente soddisfatto quello che si presenta nella zona mista dello stadio 'Meazza' di Milano per commentare Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia che ha visto i biancocelesti vincere 2-1: "Questa partita per noi era importantissima, dovevamo passare il turno e l'abbiamo fatto. Siamo stati sempre dentro, abbiamo avuto buone occasioni. Potevamo fare più gol, abbiamo sofferto tutti, non solo chi era in campo - ha spiegato l'olandese ai cronisti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - Sicuramente la sconfitta contro l'Inter in campionato ci ha caricato, in quella sfida avevamo fatto bene per un tempo. Si dice che non riusciamo contro una big, ma oggi ce l'abbiamo fatta. Se entriamo sempre con questo spirito, ne vinciamo tante. Adesso pensiamo alla prossima gara di domenica. Chi è più forte? Non lo so, noi abbiamo una grande squadra, facciamo di tutto per stare in alto. Contro il Chievo siamo stati sfortunati. Stasera abbiamo vinto molto meritatamente. Adesso andremo a Pescara per vincere. Le voci di mercato? Questo è pane per mangiare (ride, ndr). Io ho un contratto con la Lazio, sono cresciuto tantissimo, è normale che voglia giocare tutte le partite come Bastos, come de Vrij. Il mister deve scegliere, non posso fare più di questo".