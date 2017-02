Barcellona, obiettivo terzino per l'estate: 12 i candidati! E ci sono anche due 'italiani'

01/02/2017 06:31

BARCELLONA TERZINO LIROLA JUVENTUS / Obiettivo numero uno per l'estate: acquistare un terzino destro. Con questa missione il Barcellona si proietta verso la prossima finestra di calciomercato e la lista dei calciatori attenzionati da Braida è nutritissima: sono ben 12 i potenziali obiettivi.

E a svelarli ci ha pensato 'Mundo Deportivo' e sono presenti anche due calciatori che militano nella nostra Serie A: Pol Lirola del Sassuolo, ma di proprietà della Juventus, e Elseid Hysaj del Napoli. Ma non solo i soli: in Francia occhio a Djibril Sidibé, Almany Touré e Benjamin Mendy, tutti e tre di proprietà del Monaco; in Germania piacciono Marcel Tisserand (FC Ingolstadt) e Sebastian Jung (VfL Wolfsburgo), mentre in Inghilterra vengono monitorati Kyle Walker (Tottenham) e Cedric Soares (Southampton FC). Chiudolo l'elenco Nelson Semedo (Benfica SL), Rick Karsdorp (Feyenoord) e Joël Veltman (Ajax).

D.G.