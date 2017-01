Inter-Lazio, l'euforia di Inzaghi: "Abbiamo compiuto un'impresa!"

31/01/2017 23:44

COPPA ITALIA INTER LAZIO INZAGHI / La Lazio supera l'Inter, ottiene la prima vittoria contro una big in questa stagione e strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia. Un successo che Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha commentato a 'Rai Sport': "Abbiamo fatto un'ottima gara meritando la qualificazione. C'è il rammarico di non aver concretizzato le occasioni create, potevamo stare più di 2-0. Ora dovremo essere bravi a continuare il nostro cammino in campionato, prima di aspettare la semifinale. Avremmo dovuto chiudere prima la partita, ma i nostri uomini offensivi sono stati bravi a soffrire e a permetterci di stare corti. Mi dispiace di aver sofferto l'ultimo quarto d'ora, meritavamo di chiudere prima la partita. Non volevo succedesse uno scherzetto stasera, dopo quello di sabato contro il Chievo".

BIGLIA - "Lucas è il mio capitano. Lui è un esempio. La discussione di sabato non deve capitare nel calcio, ma lui il giorno dopo si è presentato con la voglia di trascinare la squadra. Oggi si può parlare di impresa, venire qua e vincere non è da tutti".

DERBY IN SEMIFINALE - "Senz'altro è affascinante. Ma dobbiamo essere bravi a pensare al campionato ora, poi se sarà la Roma la nostra avversaria ci prepareremo al meglio".

MURGIA - "Si è meritato i complimenti? Senz'altro: è uno di quei ragazzi che ho visto crescere. Non ho mai dubitato su di lui, ha sbagliato solo quando gli sono venuti i crampi. Non è stato inferiore a Kondogbia. È un ragazzo serio, ha una famiglia alle spalle ed ha fatto un sacco di sacrifici".

D.G.