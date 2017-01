Inter-Lazio, Pioli: "Dispiace per l'eliminazione ma una gara si può perdere"

31/01/2017 23:37

COPPA ITALIA INTER LAZIO PIOLI / L'Inter torna a perdere dopo sette gare e dice addio alla Coppa Italia: al 'Meazza' la Lazio vince 2-1. Una sconfitta che Stefano Pioli ha analizzato ai microfoni di 'Rai Sport': "Abbiamo iniziato benissimo, abbiamo giocato solo noi per 18 minuti: palo con Kondogbia, tiro di Perisic. Poi alla prima disattenzione abbiamo pagato caro. Fossimo rimasti in 11 avremmo potuto riprendere la gara, ma faccio i complimenti ai miei giocatori per quanto fatto. Stiamo lavorando su tutte le situazioni, basta una piccola disattenzione per prendere gol".

"Credo che una gara di possa perdere - ha proseguito il tecnico nerazzurro - sono convito però che le grandi squadre sanno subito ripartire alla grande, motivarsi e sistemare le cose. Non ci voleva perché la Coppa Italia era un nostro obiettivo ma conosciamo il valore della nostra squadra. Sulle qualità e la forza di Icardi non ci sono dubbi, Rodrigo ha fatto una buona prova, quando siamo stati con il baricentro alto siamo stati pericolosi, sapevo di avere giocatori forti in panchina, peccato che siamo rimasti in 10 ma abbiamo continuato a giocare", le sue parole ai microfoni di 'Rai Sport'.

D.G.