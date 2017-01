Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Gabbiadini è del Southampton

31/01/2017 22:59

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI SOUTHAMPTON / Ora è ufficiale: proprio sul gong della sessione estiva del calciomercato è arrivato l'annuncio del trasferimento di Manolo Gabbiadini dal Napoli al Southampton. Come anticipato da Calciomercato.it, il calciatore vola in Premier League a titolo definitivo per 17 milioni di euro più 3 di bonus con una percentuale del 10% in favore del Napoli in caso di futura rivendita. Gabbiadini ha firmato contratto di 4 anni e mezzo.

"Sono contentisimo - le parole del calciatore al sito del club inglese - era un mese che aspettavo questo giorno. Non vedo l'ora di cominiciare".

B.D.S.