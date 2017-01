Premier League, 23esimo turno: Conte ringrazia Mazzarri. Leicester crisi senza fine!

31/01/2017 22:50

PREMIER LEAGUE RISULTATI 23A GIORNATA / Chiusa la tornata delle coppe (EFL e FA Cup), la Premier League torna protagonista. Questa sera si sono giocati sette gare della 23a giornata: spicca il pari tra il Liverpool e Chelsea. Una rete per tempo: David Luiz porta in avanti in 'Blues' nei primi quarantacinque, Wijnaldum di testa la riequilibra ad inizio ripresa. Da segnalare l'errore dal dischetto di Diego Costa che, al 77esimo, ha avuto l'occasione di regalare la 19esima vittoria a Conte.

Chi non se la passa bene, invece, è Claudio Ranieri: contro il Burnley il suo Leicester ha rimediato la terza sconfitta consecutiva (la 12esima in campionato) e ora la zona rossa dista appena 2 punti. Cade anche l'Arsenal che, davanti ai propri tifosi, cade contro il Watford di Mazzari. Un risultato che fa sorridere il manager dei 'Blues' che allunga ulteriormente in classifica: ora la distanza tra il Chelsea e le seconde è di 9 punti.

In coda importante vittoria esterna del Crystal Palace che riapre la lotta per non retrocedere. Vince anche lo Swansea, contro il Southampton, completano il quadro i pari in Middlesbrough-WBA e Sunderland-Tottenham. Chiuderanno la giornata le gare di domani di Manchester City (contro il West Ham), dello United (contro l'Hull City) e dell'Everton (contro lo Stoke City).

Bournemouth-Crystal Palace 0-2: 46' Dann (C), 91' Benteke (C)

Arsenal-Watford 1-2: 10' Kaboul (W), 13' Deeney (W), 58' Iwobi (A)

Burnley-Leicester City 1-0: 87' Vokes (B)

Middlesbrough-West Bromwich Albion 1-1: 6' Morrison (W), 17' rig.Negredo (M)

Sunderland-Tottenham Hotspur 0-0

Swansea City-Southampton 2-1: 38' Mawson (Sw), 58' Long (So), 70' Sigurdsson (Sw)

Liverpool-Chelsea 1-1: 25' David Luiz (C), 58' Wijnaldum (L)

CLASSIFICA: Chelsea 56 punti, Tottenham 47, Arsenal 47, Liverpool 46, Manchester City 43*, Manchester United 41*, Everton 36*, WBA 33, Burnley 29, Stoke 28*, West Ham 28*, Southampton 27, Watford 27, Bournemouth 26, Leicester 21, Middlesbrough 21, Swansea 21, Crystal Palace 19, Sunderland 16, Hull City 16*.

*Una partita in meno

D.G.