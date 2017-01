31/01/2017 22:44

INTER LAZIO MURILLO MEDEL / Non solo l'eliminazione dalla coppa Italia: la serata storta dell'Inter rischia di avere conseguenze anche in ottica Juventus, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato. Sono due i calciatori di Pioli usciti malconci dalla partita di questa sera contro la Lazio: si tratta di Murillo e Medel. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni in visto della partita dello 'Stadium'.

B.D.S.