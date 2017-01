Calciomercato Lazio, Biglia: "Ecco dove sarà il mio futuro!"

31/01/2017 22:43

COPPA ITALIA INTER LAZIO BIGLIA - La Lazio conquista la semifinale della Coppa Italia battendo per 2-1 l'Inter in quel di 'San Siro' grazie alle reti di Felipe Anderson e Lucas Biglia (su rigore). Al termine del match, proprio il capitano dei biancocelesti ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport': "Vittoria importantissima. Il secondo tempo non abbiamo saputo gestire il pallone con l'uomo in più. Volevamo vincere, vista la sconfitta immeritata di domenica. Episodio di domenica? Nessun rimpianto, ho reagito ad una critica immeritata. Il tifoso può sempre criticare ma quella che ci è stata fatta non era giusta. L'unico rimpianto è che questa scena è avventura davanti a mio figlio. Rinnovo? Il mio futuro è alla Lazio, ci incontreremo per mettere a posto la situazione".

F.S.