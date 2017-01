31/01/2017 22:35

COPPA ITALIA INTER LAZIO/ La Lazio si qualifica per le semifinali di Coppa Italia vincendo in casa dell'Inter. Di Felipe Anderson e Biglia (su rigore) le reti dei biancocelesti; inutile il gol della bandiera segnato nel finale da Brozovic. Ora gli uomini di Inzaghi si giocheranno un posto in finale con la vincente di Roma-Cesena: il derby di Coppa è dietro l'angolo.

INTER-LAZIO 1-2

20' Felipe Anderson, 56' rig. Biglia, 84' Brozovic