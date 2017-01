Calciomercato Inter, agente Verratti: "Sicuramente tornerà in Italia"

31/01/2017 22:20

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI AGENTE / Marco Verratti è il sogno, nemmeno tanto nascosto dell'Inter. Se finora il suo agente, Donato Di Campli, ha sempre gettato acqua sul fuoco, questa sera il procuratore del playmaker del PSG ha lanciato una prima apertura verso un ritorno in patria: "Verratti non ha prezzo e non è in vendita al momento. Sicuramente tornerà in Italia per giocare in Serie A, ma non so dire quando", ha spiegato a 'Premium Sport'.

D.G.