Serie A, ESCLUSIVO Perinetti: "Inter regina del calciomercato. Lo Scudetto..."

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

01/02/2017 12:00

CALCIOMERCATO SERIE A PERINETTI - Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Calciomercato.it per fare il punto sul calciomercato Serie A e sulle sue ripercussioni sul prosieguo del campionato: "La società italiana che si è mossa meglio sul mercato questo mese? Direi l'Inter, che ha piazzato il colpo Gagliardini in casa dell'Atalanta. Non mi sembra, sinceramente, ci siano state altre operazioni di grande rilievo in questa finestra di calciomercato di gennaio".

Poi, sulla corsa Scudetto, il decano dei dirigenti italiani ha dichiarato: "Il campionato non è ancora chiuso. La Roma ha tenuto tutti in questa sessione e può ancora dire la sua nella sfida contro la Juventus".