Calciomercato Juventus, colpa di prospettiva dal Brasile: arriva Lyanco

31/01/2017 22:09

CALCIOMERCATO JUVENTUS LYANCO SAN PAOLO / La Juventus continua a lavorare per il futuro: oltre a Caldara la 'Vecchia Signora' si è assicurata un altro possibile gioiello per la propria difesa. Come rivela 'Premium Sport’, infatti, è stato preso Lyanco, difensore brasiliano naturalizzato serbo, classe 1997, dal San Paolo.

Le cifre dell’affare le svela 'Globoesporte': i bianconeri sborseranno 6 milioni di euro, di cui l'80% finirà nelle casse del club paulista mentre il restante 20% lo incasserà lo stesso calciatore e il suo agente Frederico Moares, che sono proprietari di una quota del cartellino.

D.G.