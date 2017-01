31/01/2017 21:52

CALCIOMERCATO UDINESE LODI RISOLUZIONE / Francesco Lodi è vicino a salutare l'Udinese. Come riferisce 'Sky Sport', l'accordo per la rescissione del contratto è vicina: le parti stanno discutendo sulla buonuscita. Una volta raggiunta l'intesa il centrocampista - che in due stagioni ha collezionato appena 25 presenze - sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

D.G.