31/01/2017 21:49

CALCIOMERCATO ATALANTA CARNESECCHI CESENA / Acquisto in prospettiva per l'Atalanta: i nerazzurri hanno acquistato a titolo definitivo dal Cesena il portiere 16enne Marco Carnesecchi. Il giovani calciatore resterà comunque in bianconero in prestito.

B.D.S.