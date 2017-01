31/01/2017 21:49

CALCIOMERCATO ROMA SECK CARPI / Come aveva confermato in esclusiva a Calciomercato.it il suo agente, Moustapha Seck riparte dal Carpi. Il terzino sinistro classe 1996 lascia la Roma per passare alla corte di Castori in prestito. Questo è quanto si evince dal sito della Lega Serie B dove è stato ufficializzato il trasferimento.

D.G.